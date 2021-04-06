السيسي يتفقد موسم الحصاد الزراعي بمشروع مستقبل مصر بالصحراء الغربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، موسم الحصاد الزراعي بمشروع "مستقبل مصر" بالصحراء الغربية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مشروع "مستقبل مصر" يقع في نطاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" لزراعة مليون فدان، على امتداد محور روض الفرج - الضبعة الجديد، بالقرب من مطاري سفنكس وبرج العرب وميناءي الدخيلة والإسكندرية؛ ما يساعد على سهولة توصيل مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية، ويجعل المشروع مقصداً زراعياً جاذباً للمستثمرين.

وأوضح أن المشروع يهدف إلى تنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية سليمة، فضلاً عن إقامة مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي المكتمل الأركان والمراحل من زراعة المحاصيل وحصادها بأحدث الآليات ثم الفرز والتعبئة والتصنيع، ويوفر مشروع "مستقبل مصر" أكثر من ٢٠٠ ألف فرصة عمل جديدة.