شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء بحيرة صناعية و7 أحواض تهدئة في مجرى وادي العريش بوسط سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن معهد بحوث الموارد المائية في شمال سيناء الثلاثاء، عن إنشاء بحيرة صناعية وحاجز ترابي خاص بالبحيرة و7 أحواض تهدئة في مجرى وادي العريش بمنطقة وسط سيناء، لتحقيق الاستفادة من مياه السيول

وقال محمد محمد زينهم، مدير القسم الهيدرولوجي بفرع معهد بحوث الموارد المائية بمحافظة شمال سيناء، في بيان، الثلاثاء، إنه تم تسليم عملية إنشاء البحيرة الصناعية والحاجز الترابي الخاص بالبحيرة و7 أحواض تهدئة في مسار وادي العريش من قرية المقضبة إلى قرية لحفن بوسط سيناء للمقاول.

وأضاف «زينهم» أن عملية إنشاء البحيرة الصناعية وأحواض التهدئة تتم بالمشاركة مع الإدارة العامة للمياه الجوفية في شمال سيناء ومعهد بحوث الموارد المائية بالمحافظة.

عملية تسليم انشاؤ بحيرة صناعية بمجري وادي العريش

عملية تسليم انشاؤ بحيرة صناعية بمجري وادي العريش

عملية تسليم انشاؤ بحيرة صناعية بمجري وادي العريش

عملية تسليم انشاؤ بحيرة صناعية بمجري وادي العريش

عملية تسليم انشاؤ بحيرة صناعية بمجري وادي العريش

عملية تسليم انشاؤ بحيرة صناعية بمجري وادي العريش