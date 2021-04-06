شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء: طرح المحال التجارية في سوق العريش بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة شمال سيناء عن طرح مزايدة محلية بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات للأنشطة المتنوعة في سوق العريش الجديد.

وأكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على طرح مصنع الثلج وثلاجات التبريد والتجميد ومعرض الخضر والفاكهة والمحال التجارية والكافتريا على التجار بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات.

وأشار محافظ شمال سيناء إلى سحب كراسة الشروط من مخازن ديوان عام المحافظة نظير مبلغ 299 جنيه من خلال النموذج المعد لذلك، بعد التزام المتقدم بتحديد نوع النشاط وتقديم أصول المستندات المطلوبة بكراسة الشروط، على أن تعقد المزايدات بالسوق في منطقة الكيلو 17 بالعريش.

من جانبه، أكد محمد عيد اللواء، المدير التنفيذي للسوق، على أن السوق يقع على مساحة 60 ألف متر مسطح بأبعاد 400 * 150 مترًا بما يوازى 14 فدانا بمنطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الرئيسي (العريش / القنطرة)، وبلغت تكلفة إنشاءه 167 مليون جنيه بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.

وأضاف المدير التنفيذي للسوق، أن السوق يضم 6 معارض متنوعة للسلع والمنتجات (دواجن، أسماك، لحوم، وخضروات وفاكهة)، مجمع مطاعم وكافتيريات، محلات خدمية متنوعة باجمالى 36 محلا و8 ثلاجات تبريد وتجميد و7 محلات لبيع الفوارغ ومسجد وخزان رئيسى للمياه سعة 1000 متر مكعب ومبنى إداري وبوابات إلكترونية إلى جانب غرف للأمن والدفاع المدني (الإطفاء) ونقطتي شرطة وإسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها، مكتب شهر عقاري، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إداري، بنوك وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية

سوق العريش الجديد - صورة أرشيفية