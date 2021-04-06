شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقود 46 منحة دراسية لطلبة محافظة شمال سيناء في 6 جامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جمعية تنمية المجتمع المحلي بالجورة عن توقيع عقود 46 منحة دراسية لطلبة محافظة شمال سيناء في 6 جامعات مصرية، ضمن أنشطة مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء الذي تنفذه الجمعية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تشجع المنحة الدراسية على استكمال الطلاب لدراستهم الجامعية لخلق كوادر قادرة على خدمة مجتمعاتهم.

وقال الدكتور خالد زايد، مدير المشروعات بالجمعية، في بيان، الثلاثاء، إن المنحة تشمل تكاليف التسجيل والدراسة بالجامعات الحكومية المصرية وتغطية تكاليف المستلزمات التعليمية والكتب الدراسية والادوات والادلة التعليمية وتغطية مصاريف السكن في المدن الجامعية وسكن الطلبة والطالبات وتغطية المصاريف لمعامل الجامعة والمرافق التعليمية التي يستخدمها الطلاب وخدمات الانترنت بالاضافة الي تقديم الدعم المادي والمعنوي للطلاب لمدة 4 سنوات دراسية متواصلة حتى التخرج.

أشار «زايد»، إلى أنه تقدم للمنح الدراسية هذا العام 107 طلاب من أبناء شمال سيناء وقد تم تشكيل لجنة الإختيار للمنح الدراسية من الخبراء والمتخصصين التربويين والقيادات الطبيعية بشمال سيناء برئاسة الدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية بالعريش، وبرعاية جامعة العريش، حيث تم اختيار 46 طالب وطالبة ممن تتوافر فيهم الشروط والمعايير وهؤلاء الطلاب يدرسون في الجامعات المختلفة منها جامعة «العريش، قناة السويس، بورسعيد، السويس، جامعة القاهرة، جامعة الأزهر».

ويدرس الطلاب التخصصات المختلفة في كليات «الطب البشري وطب الاسنان والطب البيطري والهندسة وهندسة البترول والتعدين والاستزراع السمكي والمصايد المائية والتربية والتربية الخاصة والعلوم البيئية والزراعية»، حيث يمثل الطلاب مراكز وقرى المحافظة المختلفة رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد.

تم توقيع العقود بحضور أولياء الأمور للطلاب المستفيدين من منحة الجورة للتعليم الجامعي وإدارة الجمعية ممثلة في المدير التنفيذي ورئيس فريق العمل بالمشروع واخصائي المنح الدراسية.