شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الإسكندرية» تطلق قوافل استرشادية لتدريب القادة الريفيين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلق مجلس الإعلام الريفى في مديرية الزراعة واستصلاح الاراضى في الاسكندرية، بقيادة المهندس طارق زكى صالح وكيل الوزارة، قوافل زراعية استرشادية لتدريب القادة الريفيين بمركز حارس الإرشادي التابع لإدارة العامرية الزراعية.

وقال «صالح»، لـ«المصرى اليوم»، أن دورات القادة الريفيين تدور حول العديد من الامور التي تهم المزارعين، مثل زراعة الذرة، حيث يقوم بتدريبهم الدكتورة مها جلال بلبع الأستاذ بمركز بحوث النوبارية، وشمل التدريب كافة جوانب زراعة محصول الذرة بدءاً من اختيار الصنف المناسب وتجهيز الأرض للزراعة والفرق بين الزراعة بالسطارة والزراعة على خطوط ومسافات الزراعة المناسبة.

وخلال اللقاء تحدثت «مها» عن عمليات التسميد والري والخف والمكافحة وقد تخلل التدريب العديد من الأسئلة والمناقشات وطلبات من المزارعين وتم الإجابة عليها كاملة.

وقالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير عام الادارة العامة للارشاد الزراعي وأمين سر مجلس الإعلام الريفى، إن دورات تريب القادة الريفيين شملت ايضاً إدارة برج العرب الزراعية، حيث تم تنفيذ قافلة إرشادية حول الموضوعات التي تهم مزارعي القمح في برج العرب،وتحدث فيها المهندس رمضان سليمان، مدير صوامع برج العرب، عن تسليم القمح للصوامع مباشرة والفرق في السعر لصالح المزارع ومكافأة توريد كميات كبيرة من القمح للصوامع، ثم تحدث الشيخ محمد أبوزيد مدير أوقاف العجمي والدخيلة، عن الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وأهم الأوقات التي يجب استغلالها في العبادة وفضل هذه الأوقات، وأجاب على أسئلة الحاضرين.

وأضافت أنه تم إطلاق قافلة إرشادية حول موضوع يهم المزارعين ويوفر تكاليف التسميد لهم، وقام بالشرح الدكتور ياسر حجازي مسؤول التسويق بإدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، وتحدث عن إمكانية استغلال المخلفات الزراعية وروث الحيوانات في عمل «كومة سمادية» وأضرار استخدام السماد البلدي بدون كمر، موضحاً خطوات عمل الكومة السمادية بالتفصيل.

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)

"زراعة الاسكندرية" تطلق قوافل "القادة الريفيين" لتوعية مزراعى البطاطس بـ"الكومة السمادية" (صور)