شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفعت درجة الحرارة في مختلف مدن محافظة شمال سيناء بشكل طفيف، الثلاثاء، ويسود المحافظة طقس شتوي معتدل نهارًا، وبارد ليلا، فيما تشهد مختلف المدن حركة طفيفة للرياح.

وواصلت غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة بالتعاون مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية متابعة الظروف الجوية.

وأكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية في مختلف أنحاء المحافظة.