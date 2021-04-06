شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ سموم بـ«طب الإسكندرية» يحذر من نبات الداتورة: «يؤدي للصرع والشل» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة الإسكندرية، مدير مركز السموم السابق، من تناول نبات الداتورة أو «فخ الشيطان» كما يطلق عليه من جانب الأطباء والمتخصصين في علوم السموم، مشيرة إلى أنه يصيب الإنسان بالصرع والشلل والغيبوبة.

وقالت «مها»، لـ«المصرى اليوم»، أن النبات منتشر لدى محلات العطارة ومدعى العلاج بالاعشاب والمادة الفعلية له تسمى بالهيوسين والاتروبين وله استخدامات طبية متعدده، حيث يستخدم كمضاد للتقلصات وله تأثير مضاد للالتهاب العادي والتسمم بالمبيدات والالتهاب اللعابى، مشيرة إلى أنها تؤدي الجرعة الزائدة منه إلى اتساع حدقة العين وجفاف الجلد وعدم انتظام دقات القلب والرعشة بالهذيان والغيبوبه، وفي حالة السمية الشديدة يحدث انهيار في الدورة الدموية نتيجة فشل الجهاز التنفسي بعد الشلل والغيبوبة.

يصيب الإنسان بالصرع والشلل والغيبوبة .. "سموم الإسكندرية" يحذر من "جرس الجحيم" (صور)

وأوضحت أنه يطلق على النبات أيضا «فخ الشيطان»، كونه نبتة سامة خاصة بالنسبة للماشية ووجِدت لأول مرة في المكسيك، ويتم الآن زراعتها في العديد من المناطق الأخرى حول العالم، ومن أهم الأسماء أيضاً التفاحة الشوكية، وزهرة القمر، وأجراس الجحيم، وبوق الشيطان، وعشبة الشيطان.

يصيب الإنسان بالصرع والشلل والغيبوبة .. "سموم الإسكندرية" يحذر من "جرس الجحيم" (صور)

وأشارت إلى أن النبتة تستخدم في الطب التقليدي لتخفيف أعراض الربو وتستخدم أيضاً كمسكن أثناء الجراحة فهي تعتبر مادة مهلوسة قوية وتسبب الهذيان وتستخدم في هذه الحالة كـ entheogenically، فيستجيب الكالويد التروبين الموجود بكثرة داخل هذه النبتة لكلا الخصائص العلاجية والهلوسة، وتأثير الجرعة المهلوسة موجود بشكل أكبر قليلاً من الجرعة الدوائية، الامر الذي قد يؤدي إلى الموت أو الذهاب إلى المستشفى في حال تم استخدامها بشكل غير مبالٍ به.

يصيب الإنسان بالصرع والشلل والغيبوبة .. "سموم الإسكندرية" يحذر من "جرس الجحيم" (صور)

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