شكرا لقرائتكم خبر عن بتخفيضات من 25: 30%.. انطلاق معرض أهلا رمضان في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق معرض «أهلا رمضان» بمدينة الغردقة الثلاثاء، لتوفير السلع الغذائية بتخفيضات تتفاوت من 25: 30%، تنفيذًا لخطة الدولة بتوفير معارض «أهلا رمضان» بجميع المحافظات لتوفير السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين طوال الشهر الكريم من سلع غذائية عالية الجودة وبأسعار تنافسية مخفضة عن الأسواق.

ويقام المعرض تحت إشراف المحافظة ومديرية التموين، ويشارك بالمعرض الغرفة التجارية والصندوق الاجتماعي، ويعمل المعرض طوال أيام الأسبوع وحتى آخر يوم في شهر رمضان الكريم بمواعيد العمل الرسمية من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً.

ويحتوى على 20 محل تحتوي على كل أنواع السلع، منها السلع الأساسية كالأرز والزيت والسكر والمكرونة والياميش وكل مستلزمات الشهر والمجمدات والدواجن واللحوم وأدوات منزلية وملابس.