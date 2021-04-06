شكرا لقرائتكم خبر عن تصحيح ١١٠١ مقررًا بإجمالي ٦٣١٧٧ ورقة إمتحانية في جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عدة اجتماعات مع مديري القطاعات للجهاز الإداري بالجامعة، وذلك لبحث تطوير وتفعيل خطة تطوير الجامعة لتحقيق الأهداف التنموية لخدمة المجتمع المحلي ودعم العماية التعليمية

وأشار بيان للجامعة، الثلاثاء، إلى أن رئيس الجامعة بدأ لقاءاته مع الجهاز الإداري إيمانًا بأهمية ودور الجهاز الإداري بالجامعة في تحقيق خطة الجامعة، ودور الجهاز الإداري في عملية الإصلاح والتطوير، مطالبًا بمواصلة العمل من أجل الوصول لجهاز إداري كفء يساهم بفاعلية في تحقيق الأهداف التنموية للجامعة ويحقق رضا المجتمع السيناوي

وأضاف «الدمرداش» أن رئيس الجامعة ركز خلال إجتماعه على ضرورة تنمية قدرات العاملين إلى جانب بناء قواعد للبيانات والمعلومات وتحسين كل الخدمات بالجامعة.

واجتمع رئيس الجامعة مع أمناء الكليات لدراسة الوضع الراهن لجميع كليات الجامعة، والوقوف على نقاط الضعف ومعالجتها والمحافظة على نقاط القوة ومتابعتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على الدور التنموي الذي تقوم به الكليات، والعمل على تذليل كل الصعاب من أجل تقديم خدمة متميزه لكل أفراد المجتمع والطلاب تحقيقًا لرؤية ورسالة الجامعة

من جهة أخرى، التقى رئيس الجامعة بأعضاء الإدارة الهندسية بالجامعة مشيدًا بما تم وما يتم من إنشاءات على أرض الجامعة، ومؤكدًا على ضرورة أن تكون مجهزة ومعدة لاستقبال كل التقنيات الحديثة التي توليها الدولة الإهتمام كالتحول الرقمي تماشيًا مع مبادرة مصر الرقمية بكل مؤسسات وأجهزة الدولة

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر لأعضاء مركز القياس والتقويم بالجامعة للجهود التي قام بها المركز خلال الفترة الماضية من خلال التصحيح الإلكترونى لإمتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي، حيث قام المركز بتصحيح ١١٠١ مقررًا بإجمالي ٦٣١٧٧ ورقة إمتحانية، وأثنى على دورهم في الارتقاء بالعملية التعليمية