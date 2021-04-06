شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم.. وطقس حار على القاهرة والعظمى 34 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف عبر جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة.