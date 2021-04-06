شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تحذر من مخالفة قرار حظر موائد الرحمن بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه لن يتم السماح بإقامة موائد الرحمن حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتطبيقا لقرار رئيس الوزراء، وذلك من خلال شن حملات مكثفة من الأحياء .

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ" الخليج 365" ، أن هناك شروطا خاصة بإنشاء شوادر السلع مثل معارض أهلا رمضان، وأهمها عدم إشغال الطريق والالتزام بالحصول على التصاريح اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المترددين على الشادر.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، الذى عقد الثلاثاء الماضى برئاسته وحضور عدد من الوزراء والمسئولين، القواعد والإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها والالتزام بها خلال شهر رمضان المبارك، فى إطار الحرص على تجنب تسبب بعض الطقوس التى يعتادها المصريون خلال الشهر الكريم، في حدوث ارتفاع جديد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، على غرار ما حدث العام الماضي.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة ستطبق بمنتهى الحزم تلك الإجرءات الاحترازية التي يتم اتخاذها واللازم اتباعها خلال شهر رمضان المعظم، لحماية صحة وسلامة المواطنين والمجتمع، خاصة فيما يتعلق بالالتزام بارتداء الكمامة خاصة في أماكن التجمعات، مع المتابعة المستمرة لوسائل النقل الجماعي، مع تحصيل الغرامات المفروضة على المخالفين بشكل فوري، للحد من التهاون في هذا الأمر.