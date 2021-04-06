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صلاة المغرب 6.23 م.. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم الثلاثاء 6-4-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 6-4-2021 فى محافظة الإسكندرية، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الثلاثاء:

موعد صلاة الفجر 4.13 ص

موعد الشروق 5.43 ص

موعد صلاة الظهر 12.03 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.23 م

موعد صلاة العشاء 7.43 م

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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