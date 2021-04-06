شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021.. (12 طريقة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتنوع طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي والتى تستحق السداد خلال أيام، وتوجد 12 طريقة يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون من الدفع المباشر والدفع الإلكتروني.

ويبحث الكثيرون عن كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لتجنب الزحام على السنترالات التابعة للشركة المصرية للاتصالات، وللالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

توجد 12 طريقة متنوعة يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي كما يلي:

الدفع الالكتروني عبر موقع شركة WE .. اضغط هــنــــــــــا . سنترالات ومراكز شركة WE . مكاتب البريد. خدمة فورى. خدمة فودافون كاش. ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي. خدمة ممكن. خدمة سداد. خدمة مصاري. خدمة أمان. خدمة Bee . خدمة خدماتي.

وتقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي إبريل 2021 والتى تستحق عن فترة 3 شهور تمثل فترة الاستهلاك من شهر يناير حتى شهر مارس 2021، وذلك من خلال الموقع الالكتروني للشركة وذلك اعتبارًا من يوم 15 إبريل 2021.

وحددت الشركة المصرية للاتصالات فترة شهر سماح يمكن من خلاله سداد فاتورة الأرضي دون دفع غرامة أو منع الاتصالات أو قطع الحرارة عن خط التليفون.

ويمكن للمشتركين فى خدمة التليفون الأرضي الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي اعتبارًا من 15 إبريل 2021 من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات عن طريق ادخال رقم التليفون وكود المحافظة، عن طريق الدخول المباشر على الرابط التالي بغرض معرفة فاتورة التليفون الأرضي هــنــــــــــا .