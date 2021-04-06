شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الفصح الأوروبي يرفع إشغالات فنادق الغردقة ومرسى علم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الفنادق والقرى السياحية بمدينتي الغردقة ومرسي علم ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإشغالات لأول مرة منذ عدة أشهر، لوجود إقبال من سائحي أوروبا الشرقية على قضاء احتفالات أعياد الفصح بفنادق البحر الأحمر بعيدا عن الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث تم استقبال السائحين بالورود والحلوى والشيكولاتة بالمطارات وذلك احتفالا بعيد الفصح الأوروبى European Easter حيث يزيد فيها عدد الأطفال المرافقين لأسرهم من السائحين، الذين يحرصون على قضاء إجازة عيد الفصح الأوربي خارج بلادهم بشكل عائلي، وتعد الغردقة في مقدمة هذه الوجهات السياحية.

وكشف عدد من خبراء السياحة بالبحر الأحمر أن المنتجعات السياحية بمدينتي الغردقة ومرسي علم شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإشغالات من السياحة الأجنبية والداخلية، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، وتشير الحجوزات المؤكدة إلى أنها تتراوح ما بين ٣٠% إلى ٥٠% من الطاقة الاستيعابية المقررة من مجلس الوزراء، مع استقبال الغردقة لسائحين من نحو ١٥ جنسية مختلفة، وأنها أصبحت تعد أبرز الوجهات للسائحين البولنديين والأوكرانيين لقضاء احتفالات اعياد الربيع.

وأكد بشار ابو طالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، ارتقاع معدلات الإشغالات في البحر الأحمر خلال هذه الفترة من العام وهي فترة الاعياد والاجازات في معظم دول أوروبا.

واحتفل السائحون من مختلف الجنسيات «بالايستر دي» بفنادق مرسي علم بالبحر الأحمر، حيث قدمت الفنادق المأكولات الخاصة بعيد الفصح والبيض الملون على البوفية الرئيسي للمطاعم وسط تبادل التهاني بين السائحين الأجانب والعاملين بالفنادق.

من جانبه، قال عاطف عثمان، مدير عام أحد الفنادق السياحية بمرسى علم أن الفنادق أعدت احتفالات خاصة بعيد الفصح بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من مختلف الجنسيات الأوروبية من بولندا والتشيك وأوكرانيا ورومانيا وسويسرا، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة.

وأشار عثمان إلى انتشار الورود في طرقات الفنادق، واكتسي البوفية بمأكولات العيد مثل الأسماك المملحة بأنواعها مثل الرنجة والفسيخ والأسماك المدخنة، مع البصل الأخضر والليمون والبيض الملون بأنواعه والترمس والحمص والملانة، واختتم الاحتفال بحفلة رقص على أنغام الموسيقى الأوروبية والموسيقى الهادئة على أضواء الشموع .

كان مطار مرسي علم قد استقبل ٣٢ رحلة طيران من دول أوروبية من أوكرانيا وسويسرا وبولندا والتشيك تزامنا مع أعياد الربيع، حيث فتحت مصر أبوابها للجميع في ظل إشادة منظمتي السياحة والصحة العالمية بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتبعها مصر في مواجهة فيروس كورونا.