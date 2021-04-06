شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. «الزراعة» و«الوكالة الألمانية للتنمية» تطلقان مشروع الابتكار الزراعي بالمنيا وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مشروع الابتكار الزراعي، في محافظتي المنيا وبني سويف، وذلك يومي الثلاثاء والاربعاء، من خلال احتفاليتين تم تنظيمهما لهذه المناسبة، وذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين الجهتين.

ويشهد حفل الاطلاق التعريف بالمشروع وأهدافه وأنشطته لكل العاملين في سلاسل القيمة المستهدفة، وذلك بحضور ممثلي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، والقيادات التنفيذية بالمحافظتين، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغبرة والمتوسطة، وعدد من الجمعيات الاهلية والزراعية، ومنظمات المجتمع المدني.

ومن جهته وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر للحكومة الألمانية على الدعم المستمر لقطاعات الدولة المختلفة خاصة في مجال الزراعة، مؤكدا على أهمية ضمان استدامة المشروع بعد انتهاء فترة التنفيذ تماشيا مع توجهات الدولة المصرية، وفي إطار خطة التنمية الاستراتيجية لمصر 2030.

ومن جانبه قال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان المشروع يهدف إلى زيادة دخل صغار المزارعين في صعيد مصر مع التركيز على محافظتي المنيا وبني سويف من خلال تشجيع الابتكار الزراعي، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة التي تتناول تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل التي تم اختيارها بحيث تغطي جميع المراحل بدء من عمليات الإنتاج إلى التسويق والتجارة الدولية والمحلية.

وقالت «ميريام فرناندو» مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ان المشروع يستهدف الوصول إلى 10000 من صغار المزارعين في صعيد مصر في المحافظتين، 30٪ منهم من النساء العاملات في عمليات الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد وكذلك عمليات التصنيع، مع التركيز على محاصيل التالية النباتات الطبية والعطرية، ومحاصيل الخضر.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد شهد التوقيع على العقد التنفيذي لمشروع «زيادة دخل صغار المزارعين – الابتكار الزراعي» في محافظتي بنى سويف والمنيا، حيث قام بالتوقيع الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، و«ميريام فرناندو» مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).