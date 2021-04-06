شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الحيوان» يختتم الدورة التدريبية لتشخيص الأمراض الفيروسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية الأثنين الدورة التدريبية بعنوان «تشخيص الأمراض الفيروسية باستخدام التقنيات الحديثة» خلال الفترة من 30 مارس حتي 5 ابريل 2021 بالمعمل الفرعي للمعهد بمدينة أسوان وتمت هذه الدورة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية ان هذه الدورة تمت بمشاركة 12 متدربا من حديثي التخرج من خريجي كلية الطب البيطرى جامعة اسوان وجنوب الوادي بقنا حيث تمت باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، موضحا ان الدورة تأتي في أطار استراتيجية الدور المجتمعي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية وتأهيل حديثي التخرج لسوق العمل.

وشدد «شاهين»، على أهمية تلك الدورات ذات التقنيات العالية لرفع المستوى المهارى والتقني لحديثي التخرج وبناء قدراتهم العلمية والفنية لتجهيزهم لمجابهة سوق العمل بقوة واقتدار، مشيرا إلى انه تقرر استمرار تنفيذ تلك الدورات خاصة في محافظات جنوب الصعيد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن لتنمية جنوب الصعيد.

يأتي ذلك بينما ناقش مدير المعهد مع المتدربين واستمع إلى تعليقاتهم وانطباعهم عن الدورة واشادتهم باستخدامهم العملى لجهاز اختبار تفاعل انزيم البلمرة المتسلسل والتقنيات المستخدمه للتشخيص وطالبوا بمزيد من الدورات في هذا المجال لثقل مهاراتهم العلمية والتشخيصية.