شكرا لقرائتكم خبر عن مراجع ومترجم نص أغنية «موكب المومياوات»: «فخور بترجمة كنوز المصري القديم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«با إيريت.. إيست إيرت.. ست بري.. أي أيست أي حنوت...» وتعني «يا عين الإله يا إيزيس يا سائدة في كل بيت يا ستنا يا بيتنا» مقتطفات من افتتاحية ترنيمة إيزيس والمكتوبة على باب معبددير شلويط بالأقصر والتي أنشدها كورال «الاتحاد الفيلهاروموني» في عرض المومياوات الملكية أمام العالم أجمع.

استغرقت دقائق معدودة خلال الحفل لكن تأثيرها ظل لأيام بعد انتهاء الحدث لامسا قلوب جميع من استمع لاداء الفريق وبل وقارونهم برسومات المصريين القدماء الحاملين للآلات الموسيقية.

تحول جميع أعضاء الفريق بكل تخصصاتهم إلى أبطال بعد انتهاء الحدث فالدقائق المعدود كانت نتاج مجهود عام بالكامل.

الدكتور ميسرة عبدالله حسين، أستاذ الأثار بجامعة القاهرة كان له دور هام في هذا العرض، إذ قام بترجمة النص الهيروغليفي لمهابة إيزيس ولم يقف دوره عند هذا الحد بل قام بتدريب الكورال على النطق السليم للغة الهيروغليفية.

البداية كانت من أبريل العام الماضي أثناء بداية انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، تلقي خلاها مكالمة هاتفية من ريمون ملاك مدير كورال الاتحاد لفيلهاروموني مطالبا إياه بمراجعة نص مهابة إيزيس لتدريب الكورال على الأداء باللغة الهيروغليفية.

بدأ حسين على الفور بعمل بحث مدقق عن أصل النص معتمدا على صور النقوش المتواجدة في معبددير شلويط بالبر الغربي.

ويقول :«لم يكن الأمر سهلا في البداية فهناك كلمات لم تظهر كاملة في النقوش بسبب تلاشيها مع الزمن، لذلك اضطريت لحذف بعض الكلمات غير المتواجدة في النقوش بما لا يخل بالمضمون».

كان ذلك الأمر بمثابة الحافز الكبير له لدراسة النص بشكل متعمق وقام أيضا بتصحيح الأخطاء المتواجدة في النص العربي القديم.

ويضيف: «بعد الانتهاء من كتابة النص طالبت مقابلة الوزير الدكتور خالد العناني وطالبني بمتابعة الكورال حتي ينطق جميع أعضاء الفريق الهيروغليفية بشكل سليم».

بالرغم من صعوبة الفترة وقتها إلا أنه لم ينقطع عن التواصل مع الفريق، وبعد عودة النشاط بشكل جزئي حضر ميسرة عددا من البروفات الموسيقية للفريق وكتب ملاحظاته خلال سماعه للأغنية والتي رددها الفريق مئات المرات خلال هذا العام وتعجب حسين من سرعة اتقان الكورال لبعض الكمات الهيروغليفية رغم صعوبتها.

وأوضح أنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بأن المقطوعة المعروضة في الحفل من كتاب الموتي بل هي أنشودة لإيزيس.

وطالب حسين بالقاء الضوء على جميع أعضاء الفريق والذي وصفهم بـ«الأبطال» بداية من الملحن هشام نزيه والمايسترو نادر العباسي وفريق كورال الاتحاد الفيلهاروموني والمعنية أميرة سليم حيث سيظل ما قدموه خلال الحفل محفور في أذهان الجميع، مضيفا أنه فخور بترجمة كنوز المصري القديم.