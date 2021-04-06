شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في مفاوضات «سد النهضة» بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت قناة العربية أن هناك اتجاه لصياغة بيانات ختامية منفصلة حول سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق على بيان مشترك في العاصمة الكونغولية كينشاسا مشيرة إلى إمكانية تمديد الاجتماعات ليوم إضافي بعد فشل التوصل إلى صيغة البيان الختامي.

‏وقالت القناة إن الخلافات تخيم على الاجتماع الوزاري بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة حول صياغة البيان الختامي.

وتتمسك مصر والسودان بتوسيع الوساطة في أزمة سد النهضة لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برعاية الاتحاد الأفريقي، إلا ان إثيوبيا ترفض الوساطة الرباعية لأزمة سد النهضة وتدعو لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث.

وانتهى الاجتماع الوزاري المغلق بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة دون تقدم.