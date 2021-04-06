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محافظ الفيوم ينعى مدير «رعاية الأمومة والطفولة» بعد وفاته بكورونا

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عمر الشيخ 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار


نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتور محمود محفوظ عليوة، مدير ادارة رعاية الأمومه والطفولة بمديرية الصحة والسكان بالفيوم، والذي وافته المنيه الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس «».

وأعرب محافظ الفيوم، عن خالص تعازيه القلبية لأسرةتالراخل، وأكد أن الجيش الأبيض يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة، أثناء تأدية رسالتهم السامية تجاه أبناء وطنهم في مواجهة جائحة كورونا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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