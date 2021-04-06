شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات الخاصة: تطبيق التنسيق الإلكترونى بالعام الجامعى 2021/2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد حلمى الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إنه سيتم تطبيق نظام التنسيق الإلكترونى على الجامعات الخاصة والأهلية من خلال الموقع الرسمي الذى تم تدشينه الفترة الماضية وذلك بموسم التنسيق للعام الجامعى 2021/2022، وبما يتماشى مع سياسة التحول الرقمى الذى تتبعه وزارة التعليم العالى.

وأضاف الدكتور محمد حلمى الغر فى تصريح لـ" الخليج 365"، أن تطبيق نظام التنسيق الإلكترونى يستهدف توفير فرص أكبر للطلاب الراغبين فى الانضمام للجامعات الخاصة والأهلية ، كما أنه يحقق العدالة فى سبيل الحصول على الفرص للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية.

واستطرد أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن ما يميز نظام التنسيق الالكترونى عدم وجود أي تدخلات إطلاقا وأن البرنامج سيعمل إلكترونيا، ولا يوجد تدخل سوى تغذية البرنامج ببيانات، لافتا إلى أن نظام التنسيق يهدف لإعلام الطلاب بالجامعات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة لأى كيانات أخرى تدعى أنها جامعات خاصة.