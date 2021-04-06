شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية الفلكية بجدة: القمر يقترن بكوكب زحل فى مشهد يزين سماء الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى قبل شروق الشمس صبيحة اليوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 وقوع القمر فى الاقتران مع كوكب زحل جوهرة النظام الشمسى، وسوف ينتظمان في مثلث سماوى مع كوكب المشتري فى ظاهرة تشاهد بسهولة بالعين المجردة وهى فرصة مثالية للتصوير الفلكى.

وقالت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، إن زحل ثانى أكبر كوكب بعد المشترى، فقطره 9 مرات أكبر من قطر الأرض، ومثل المشترى، يتكون زحل من الغاز وبشكل رئيسى من الهيدروجين والهليوم، وهو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس، وهو أبعد كوكب في نظامنا الشمسى يمكن رؤيته بسهولة بالعين المجردة كنقطة ذهبية.

وأوضح التقرير، أن زحل يعرف بجوهرة النظام الشمسى وسيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريبا المسافة مابين الأرض والقمر وهة بسماكة واحد كيلومتر فقط، وعلى عكس الكواكب الصخرية عطارد والزهرة والأرض والمريخ، فإن زحل والمشترى لا يمتلكان أسطح صلبة يمكن الوقوف عليها.

وبمراقبة موقع القمر فى نفس الوقت كل يوم سيلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج- ففي كل ساعة يقطع القمر حوالي نصف درجة نحو الشرق وفي كل يوم يقطع القمر 13 درجة أمام المجموعات النجمية فى دائرة البروج.

وفى صباح اليوم التالى ( الأربعاء 07 أبريل ) سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن زحل مندفعا نحو الشرق نحو المشترى، وهى حركتة الطبيعية فى مداره حول الأرض.