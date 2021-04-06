شكرا لقرائتكم خبر عن "الثقافة والإعلام لمواجهة الإعلام المعادى" ندوة بتجارة القاهرة الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، إن الكلية ستنظم يوم الاثنين المقبل ملتقى ثقافى بعنوان "الثقافة والإعلام في مواجهة الاعلام المعادى"، موضحا أن الملتقى سيتناول الحديث عن دور الفن والثقافة فى التصدي للأفكار المغلوطة والتأكيد على قيم المجتمع التي تساهم فى بناء الانسان المصرى.

وأشار الدكتور جمال شحاتة، إلى أن الملتقى يأتي تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وبحضور الفنان سامح الصريطى وبالتعاون مع الشعبة العامة للإذاعيين العرب بالاتحاد العام للمنتجين العرب، لافتا إلى أن الملتقى سيناقش أيضا دور الإعلام فى مواجهة الشائعات والأخبار المغلوطة ويعقبه أيضا تقديم فترة غنائية من الأغانى الوطنية.

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أنه سيتم مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال تنظيم المنتدى بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية، إضافة إلى مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعى بين الطلاب، لافتا إلى أنه تم اختيار مدرج العيوطى لتنظيم الملتقى وذلك لاتساع المدرج وإتاحة الفرصة أمام اكبر عدد من الطلاب للمشاركة.

وذكر الدكتور جمال شحاتة، أن الندوة تهدف إلى رفع وعى الطلاب بالكلية ببعض المخططات التي تستهدف الدولة المصرية واستعراض إنجازات الدولة على كافة المستويات والأصعدة .