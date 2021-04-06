شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للصحة 2021.. إنجازات مصر فى قطاع الصحة "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامنا مع احتفال العالم بيوم الصحة العالمى فى السابع من أبريل كل عام، يشهد قطاع الصحة فى مصر، طفرة حقيقة فى ظروف استثنائية، تعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا القطاع.

فوفقا لموازنة العام المالى 2020/2021 زادت مخصصات "الصحة" بحوالى 47% مقارنة بـ175.6 مليار جنيه فى 2019/2020، حيث زادت مخصصات الأدوية بـ21%، لتصل إلى 11 مليار جنيه مقارنة بـ9.1 مليار جنيه فى 2019/2020، فضلاً عن زيادة نفقات علاج المواطنين على نفقة الدولة بـ6% لتصل إلى نحو 7 مليارات مقارنة بـ6.6 مليار جنيه فى 2019/2020.



أرقام تكشف إنجازات مصر فى القطاع الصحى

وبلغ إجمالى المبادرات الموجهة للصحة نحو 16.3 مليار جنيه، وبلغت تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل والتوسع فيها 4.2 مليار جنيه، وارتفع بدل أعضاء المهن الطبية، من 400 إلى 2200 جنيها بإجمالى 2.6 مليار جنيه، وخصص 81.6 مليون جنيه لتطوير المعامل الطبية، بالإضافة إلى 11 مليون جنيه استثمارات لمشروع الحجر الصحى.



ارتفاع بدل المهن الطبية



زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة



زيادة مخصصات العلاج والأدوية

وزادت استثمارات قطاع الصحة بحوالى 52% لتصل إلى نحو 20.5 مليار جنيه مقارنة بـ13.5 مليار فى 2019/2020