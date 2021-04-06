شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذيرات الحماية المدنية لتجنب حرائق الشقق مع ارتفاع دراجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسبب ارتفاع دراجات الحرارة فى اندلاع حرائق داخل الشقق السكنية، بسبب كثرة استخدام التكييفات والأجهزة الكهربائية، ولتفادى حصوله يجب اتباع أسس وقواعد السلامة لتلافى حدوث أى حريق وفقا لما أكدت عليه الحماية المدنية، نرصده كالتالى:

- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

-لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربائى

-تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويل مثل التكييفات التى ينجم عنها الحرائق

- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية