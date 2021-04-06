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سفير مصر في واجادوجو يلتقي قائد الشرطة البوركينافي

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير إبراهيم عبدالعظيم الخولي، سفير مصر في واجادوجو، الكولونيل Jean Bosco KIENOU القائد العام للشرطة الوطنية في بوركينا فاسو، وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية بوزارة الأمن البوركينافية.

وقال السفير الخولي، عقب اللقاء، إن المقابلة تناولت التعاون القائم بين الجانبين، والوقوف على سُبل تطويره، وكذا التعرف على احتياجات الشرطة البوركينافية.

وأضاف أن الجانب المصري، مُمثل في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، يُقدم العديد من الدورات التدريبية الأساسية والمُتقدمة والمُتخصصة لعدد كبير من ضباط الشرطة البوركينافية من أجل تطوير وبناء قدراتهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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