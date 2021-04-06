شكرا لقرائتكم خبر عن ختام التدريب الجوى المصرى السودانى المشترك «نسور النيل- 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية، تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى «نسور النيل - 2» والتى استمرت عدة أيام بجمهورية السودان، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة البلدين.

بدأت فعاليات المرحلة الختامية بتقديم عرض تفصيلى تضمن استعراض الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها فى مراحل التدريب المختلفة للوقوف على مدى جاهزية واستعداد القوات المشاركة فى التدريب لتنفيذ أى مهام توكل إليهم.

وتضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ مهام الاعتراض والحماية الجوية للقوات، وتنفيذ عمليات الهجوم على أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة لتصفية بؤرة إرهابية، وأظهر ختام فعاليات التدريب المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة، وكرّم رئيسا أركان البلدين عددا من العناصر المتميزة أثناء التدريب.

وألقى الفريق محمد فريد، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إلى القيادتين السياسية والعسكرية فى السودان الشقيق، وأثنى على ما شاهده من مستوى راق واستعداد قتالى عال للقوات المشاركة فى التدريب، مشيرًا إلى أن التدريب هو جوهر الكفاءة القتالية وعامل الحسم لنجاح القوات فى تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

فى سياق متصل، عقد رئيس الأركان ونظيره السودانى، لقاء ثنائياً تناول عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتحديات والتهديدات العسكرية والأمنية والتزامات وبرامج التعاون العسكرى خلال الفترة المقبلة، واتفقا على أهمية توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية لصالح تطوير المهام العملياتية.

حضر ختام الفعاليات قادة القوات الجوية المصرية والدفاع الجوى وحرس الحدود، ورئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة وقائد قوات الصاعقة وعدد من قادة القوات المسلحة، قائد القوات الجوية السودانية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة السودانيين والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية السودان.