شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يوجه بتطوير الحدائق للمواطنين في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الحدائق العامة المجانية بمدينة كفر الشيخ أعمال تطوير، ووضع مقاعد ومظلات وألعاب، لتكون متنفساً لأهالي المحافظة، لاستقبال شهر رمضان المبارك وأعياد الربيع .

وكلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللواء أشرف موافي، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام للمحافظة، برفع كفاءة الحدائق العامة وأمام وبجوار الديوان العام، وامتدادها حتى حديقة صنعاء ووضع برجولات وألعاب، استعدادا لشهر رمضان، وأعياد الربيع.

ووجه اللواء أشرف موافي، السكرتير العام لمحافظة، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بمتابعة أعمال التطوير والتجميل ،وإنشاء مظلات خشبيه أمام صنعاء وإنارة الحدائق العامة الموجودة بالمنطقة وقص الأشجار، وتركيب كشافات ليد، حتى تظهر الحدائق بالشكل اللائق، لاستقبال أهالي المحافظة، لتكون متنقساً للمواطنين في الهواء الطلق.

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