شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات بالقاهرة يتفقد محطة مصر ويذهب إلى الأقصر بقطار النوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حمد الشامسي، سفير دولة الإمارات في القاهرة، محطة سكة حديد ⁧‫مصر‬⁩ في ميدان ⁧‫رمسيس،‬⁩ وذلك أثناء توجهه إلى محافظة الأقصر مستقلا قطار النوم بدعوة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مفضلا القطار الذي يستقله في مصر منذ 30 سنة علي الرغم من امتلاكه طائرة خاصة.

وزار السفير الإماراتي متحف السكك الحديدية الذي يعرض تاريخ الهيئة التي تم إنشاؤها عام 1853، واطلع على تاريخها الذي يجسد ذاكرة حية لتطور وسائل النقل في مصر عبر العصور، كما شارك في مأدبة الغداء التكريمية التي أقامها رئيس الهيئة أشرف رسلان.