شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الرئيس السيسى يرعى مبادرة "اتكلم عربى" للحفاظ على الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن مبادرة "اتكلم عربى" لاقت استحسانا كبيرا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمجرد طرحها عليه، وقرر رعايتها من أجل الحفاظ على اللغة العربية.

أضافت وزيرة الهجرة، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن المحافظة على اللغة العربية تحافظ على الهوية، متابعا: "لازم نحافظ على اللغة العربية، والمبادرة لاقت ترحابا عظيما من الدول العربية، ولابد من أن نربط الأولاد فى الخارج ببلدهم ونحسسهم إنهم جزء من المجتمع".

وأوضحت الوزيرة، أنه سيتم إطلاق أبليكشن تابع لوزارة الهجرة، يمكن تحميله على الهاتف المحمول، يمكن الأطفال من تعلم اللغة العربية، وهناك تعاون بين وزارتي الهجرة والتربية والتعليم لتعليم الأبناء المصريين لغتهم العربية.

وأكملت: "الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال لازم تكلموهم عن الشأن الداخلى، ويعرفوا قبول الآخر ويعرفوا الإسراء والمعراج، وأنا بأحيى الأسر المصرية فى الخارج التى تحرص على التحدث باللغة العربية مع أبنائها وما ينفعش المصرى ينعزل على دولته وهو من أرضها فى ظل التحديات اللى بتقابل لنا".

وكانت وزارة الهجرة أطلقت مبادرة "اتكلم عربى" لأبناء الجيل الثانى والثالث، حتى لا تنسى اللغة العربية والهوية، لتشجيعهم كى يتحدثوا باللغة العربية، وقالت الوزيرة: "نظمنا مبادرات مع الجيل الثانى والثالث من أبناء المهاجرين، وأطلقنا مبادرة اتكلم عربي، لأن حرب طمس الهوية من التحديات التى نواجهها، وتلقينا طلبات من الأسر المصرية ودول أخرى لتنظيم المبادرة للحفاظ على هويتنا العربية".