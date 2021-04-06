شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نعمل على المناهج الجديدة منذ 4 سنوات وأخلاقيات السياحة موجودة بالكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن وزارة التربية والتعليم تعمل منذ 4 سنوات على وضع مناهج جديدة لنظام تعليمى جديد للطلاب، فى الفترة المقبلة، متابعا: "وضعنا مهارات لم تكن موجودة من قبل كالأخلاقيات، وكذلك موضوع الوعى الأثرى والسياحى واتفقنا مع وزارة السياحة والآثار من قبل موكب المومياوات على أخلاقيات السياحة وهتبقى فيه دروس للهيروغليفية فى المناهج".

وأضاف شوقى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن أخلاقيات السياحة ستكون موجودة بكثافة فى مناهج رابعة ابتدائى ولن تكون اللغة الهيروغليفية أساسية فى الكتب ولكن نسلط الضوء عليها نوعا ما، مردفا: "ستكون هناك مواد جديدة تماما للطلاب ولم تكن موجودة من قبل، مثل مواد تقنيات المعلومات والاتصالات، وكذلك كتب جديدة للإنجليزى والرياضيات والعلوم للمرحلة الابتدائية بداية من العام الدراسى المقبل".

وأوضح الوزير، أن امتحانات الثانوية العامة ستتم بتقنيات مختلفة عما سبق بالمراحل التعليمية المختلفة، متابعا: "امتحانات الثانوية العامة ستكلف الوزارة مليار جنيه".