شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن إطلاق موقع جديد لامتحانات طلبة الدبلومة الأمريكية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم حاليا تجهيز موقع جديد للـEST يوفّر خدمات إضافية للطلاب، وسوف يتم إطلاق الموقع مساء اليوم الثلاثاء 6 أبريل، وسيتم تمديد التسجيل لدورة مايو حتى يوم الخميس 15 أبريل، كما سيكون التسجيل لدورة يونيو مفتوحًا فى نفس الوقت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه سيقوم مجلس إدارة الـEST بإعلام الطلاب عن فتح باب التسجيل عبر البريد الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعى.