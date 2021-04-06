شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع بحيرة عين الصيرة يحول الفسطاط لأفضل وجهة سياحية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت بحيرة عين الصيرة المشهد بالكامل فى منطقة الفسطاط بمصر القديمة، بعد انتهاء تطويرها، حيث ظهرت قلعة صلاح الدين الأيوبى بجوار مياه البحيرة، ويرصد الخليج 365، فى النقاط التالية أهم المعلومات عن المشروع كالتالى...

1- المشروع بمحيط المتحف القومى للحضارة المصرية

2- يضم المشروع 4 مطاعم بمساحة 1,5 فدان

3- يحيطه سور خارجى بطول 2400 م

4- به مناطق انتظار سيارات سعة 425 سيارة

5- له 3 بوابات مداخل للمشروع، و4 حمامات عامة لخدمة رواد المشروع

6- تضم مبانى الخدمات خزان مياه وإطفاء الحريق، وخزان المياه ‏العكرة لرى المزروعات

7. به محطة كهرباء رئيسية ومحطات كهرباء فرعية

8- يضم شبكات رى وحريق ومياه وصرف صحى ومحطة معالجة وتنقية لمياه البحيرة

9- بجواره محور الحضارات يربط المنطقة بعدد من الطرق الرئيسية

10- مشروع بحيرة عين الصيرة على مساحة ‏63 فدانا

11- تم تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 م طولى

12- يضم جزيرة استوائية وسط البحيرة

13- به مسرح مكشوف ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و 5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة

14- المنطقة كانت بؤرة لتجميع مخلفات القمامة، وبها مبانى العشوائية