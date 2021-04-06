للعمالة غير المنتظمة.. "تضامن النواب" تناقش منحة من بنك التنمية الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

عقدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاثنين، برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، رئيس اللجنة، لمناقشة اتفاقية دولية منحة بـ500 ألف دولار، موقعة بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الأفريقي.

وفي مستهل الاجتماع، تقدم القصبي رئيس اللجنة، بالتهنئة للشعب المصري على الموكب الذهبي لنقل المومياوات للمتحف القومي للحضارة بالفسطاط، في صورة تاريخية أبهرت العالم، وتابعه العالم بأجمع، فى مشهد مهيب يعكس قوة الدولة المصرية، متوجهًا بالتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كشف الحجاب عن كنوز مصر، وقدمها للعالم، ووزير الآثار وكل ما شارك في هذا الحدث العظيم.

وأضاف القصبي، خلال الاجتماع، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشى فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي الموقع بتاريخ 29/12/2020، وهى منحة لا ترد، والحقيقة أن مصر حازت على النصيب الأكبر وتعتبر هي الشريحة الأولى بين الدول في الحصول على منح، مما يعكس ثقة العالم والجهات المانحة فى الدولة المصرية،، وسيكون هناك تعاون من أجل توصيل المنحة لدعم العاملين فى القطاع غير الرسمي.

وتابع القصبي: "القيادة السياسية كان لها مبادرة قبل الحصول على هذه المنحة لاحتواء العمالة غير المنتظمة، وإنحازت لهذه الشريحة فى ظروف غاية الدقة، وسيتم استخدام المنحة في تجهيز الاحتياجات الغذائية لحوالي 37 ألف أسرة مصرية، مشيدًا بالجهود المبذولة في ملف الرعاية الاجتماعية التي قللت من الآثار السلبية لفيروس كورونا، وضرورة تكاتف الجهود لتخطي الموجة الثالثة.

وأشار رئيس لجنة التضامن، إلى أن مصر قدمت منح لدول اقتصادها قوي، وهذا يؤكد حجم الدولة المصرية، ويعكس مكانتها، ونجاح الدبلوماسية المصرية في المرحلة الأخيرة فى التعاون مع الدول بشكل عام، ومصر لم تكن في لحظة من اللحظات معتدية، بل داعمة للسلم والسلام في المنطقة، وهذا ما يعلنه رئيس الجمهورية، والعالم كله يعلم ذلك جيدًا.​