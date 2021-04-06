محاكمة شقيق حسن مالك بتهمة تزوير أوراق سفر للخارج.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أيمن:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر محاكمة يحيى موسى وشقيق حسن مالك وآخرين على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادي والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد منشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة.