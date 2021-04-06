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«التعليم» تطلق موقعا إلكترونيا جديدا لاختبارات «EST»

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وفاء يحيى 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم حاليا تجهيز موقع جديد لاختبارات «EST» يوفر خدمات إضافية للطلاب.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيتم إطلاق الموقع مساء الثلاثاء 6 أبريل وسيتم تمديد التسجيل لدورة مايو حتى يوم الخميس 15 أبريل، كما سيكون التسجيل لدورة يونيو مفتوحًا في نفس الوقت».

وتابع شوقي: «سيقوم مجلس إدارة الـEST بإعلام الطلاب عن فتح باب التسجيل عبر البريد الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعي».

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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