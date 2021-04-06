شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطلق موقعا إلكترونيا جديدا لاختبارات «EST» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتم حاليا تجهيز موقع جديد لاختبارات «EST» يوفر خدمات إضافية للطلاب.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «سيتم إطلاق الموقع مساء الثلاثاء 6 أبريل وسيتم تمديد التسجيل لدورة مايو حتى يوم الخميس 15 أبريل، كما سيكون التسجيل لدورة يونيو مفتوحًا في نفس الوقت».

وتابع شوقي: «سيقوم مجلس إدارة الـEST بإعلام الطلاب عن فتح باب التسجيل عبر البريد الإلكترونى ووسائل التواصل الاجتماعي».