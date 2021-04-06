شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر السيد القصير، وزير الزراعة، قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذى وافق عليه مجلس النواب فى الفصل التشريعى السابق.

‏وقال «القصير»، فى تصريحات صحفية، أمس، إنه بصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا وبالتالى فإن كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوين للعمل على الاستفادة القصوى منه.

وأكد أن بدء العمل بالقانون يعنى وجود تشريع مصرى لأول مرة ينظم الزراعات العضوية التى تنتشر بشكل متزايد على مستوى دول العالم لما لها من مردود إيجابى بيئى واجتماعى واقتصادى، مشيرا إلى أن قانون الزراعة العضوية سيسهم فى زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية وخاصة إلى الاتحاد الأوروبى الذى تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية والتى تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبى طوال العام بدون حصص وبدون جمارك، بالإضافة إلى أن الاتحاد الأوروبى كان اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من عام 2020 لن يستورد أية منتجات زراعية عضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.

وشدد على أهمية الزراعة العضوية فى أنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلى الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلى التوازن الطبيعى.

وأوضح أن الزراعة العضوية تجود فى الأراضى الصحراوية وعليها طلب عالمى متزايد وبالتالى فإنها تعتبر أساسا زراعات تصديرية والمحافظة على صحة المواطن المصرى، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد فى إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

وذكر أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التى يتعرض لها المزارعون كما تسهم فى إثراء الحياة البيولوجية.