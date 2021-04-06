شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه في واقعة افتتاح كافيه بمدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل المطرب حسن شاكوش بكفالة 20 ألف جنيه، في واقعة افتتاح كافية بمنطقة مدينة نصر بدون ترخيص.

وأمرت جهات التحقيق بحجز باقى المتهمين لغدا لتحريات المباحث كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اغلقت الكافيه الخاص بـ حسن شاكوش لعدم حصوله على موافقات وتصاريح وتوجهت حملة مساء أمس الأحد، إلى أحد الكافيهات في مدينة نصر لفحصه، وتبين أنه تم تشغيل الكافيه بدون الحصول على التراخيص من الجهات المختصة، وأنه مملوك للمطرب حسن شاكوش.

وبالفحص تبين وجود مخالفات آخري في الكافية المملوك للمطرب حسن شاكوش، منها العثور عدد من الشيشة غير مصرح باستخدامها بقرار من مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ قرار غلق المحل وتشميعه بمعرفة الجهات المختصة.