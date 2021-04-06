شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: مصر دخلت موجة «كورونا» الثالثة .. وطلبنا تصنيع لقاح سينوفاك الصيني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الأمور تحسنت كثيرا من حيث التكدسات والزحام حول مراكز تطعيم لقاح كورونا.

وأكد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أنه عند تسجيل المواطنين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، تم وضع قائمة انتظار في البداية، مضيفًا: «طلبنا تصنيع لقاح سينوفاك الصيني لكورونا في مصر.. وطلبنا من الصين سرعة إنهاء الإجراءات».

وأضاف مجاهد أنه تم توزيع عدد كبير من المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة على المراكز الجديدة لتلقى اللقاح وتم توزيعهم على المركز الجديدة التي بها لقاح.

وتابع: «تم تسجيل 825 ألف مواطن على الموقع الخاص باللقاح، ومع الأيام القليلة المقبلة نتمنى أن يتم التسجيل أكثر، وتم فتح 200 مركز ونستطيع الآن تطعيم 100 ألف مواطن في اليوم».

وأشار مجاهد إلى أن محافظة القاهرة زاد بها 35 مركزا إضافيا، وقلت نسبة قوائم الانتظار إلى 15 ألفا، مؤكدا أن مركز القطامية كان به 90 ألف مواطن على قوائم الانتظار.

ولفت إلى أنه سيتم تطعيم العاملين في القطاع السياحى غدا بلقاح كورونا، في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتم إرسال رسائل لجميع العاملين ليقوموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى وستنتهى وزارة الصحة من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحى في أقرب وقت، متابعا: «حريصون على تطعيم كل العاملين في القطاعات الحيوية والتى تتعامل مع المواطنين ولكن بما يراعى الأولوية».

ونوه إلى أن مصر دخلت في الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وذلك يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسنا من الإصابة بالعدوى، متابعا: «ستصل 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم في أبريل الجارى، وهناك أيضا 4.5 مليون جرعة ستصل مصر أول مايو المقبل، ونحن حريصون على إنتاج لقاح سينوفاك داخل مصر».