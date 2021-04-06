شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والجمعية الروتارية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية التربية والتعليم والجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، وذلك لتقديم الدعم الفني للعملية التعليمية للطلاب والعاملين بمدرسة روتاري مصر الرسمية للغات بدمو، جاء ذلك بحضور الاستاذ محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم، واعضاء مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة.
أكد محافظ الفيوم، خلال البروتوكول الذي وقعه الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة مايان رسلان رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات المجتمع المدني، مشيداً بالأعمال الخدمية التي تقوم بها روتاري مصر بالفيوم، مطالباً أعضاء روتاري بزيارة مركزي يوسف الصديق واطسا لتقديم العديد من الخدمات للأهالي.
يهدف توقيع البرتوكول إلى تقديم المعونة الفنية في مجال المساعدات الثقافية والخدمية والترفيهية وتقديم الحوافز التعليمية للطلاب وهيئة التدريس، والعاملين بمدرسة روتاري مصر الرسمية للغات من قبل مديرية التربية والتعليم بالفيوم.
ومن جانبها، أعربت رئيس مجلس إدارة الجمعية الروتارية للتنمية المستدامة، عن خالص الشكر لمحافظ الفيوم لتذليل كافة العقبات خلال أعمال انشاء المدرسة، موضحة الأعمال الخدمية والتنموية التي قام بها روتاري مصر بمحافظة الفيوم منذ 6 سنوات، وأن مدرسة روتاري مصر هي باكورة لعدد من الاعمال الخيرية لأهالي الفيوم.
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