شكرا لقرائتكم خبر عن لميس الحديدي بعد هجوم وجدي غنيم على موكب المومياوت: «شعر الملكة تي مضايقه» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجمت الإعلامية لميس الحديدي، الداعية الإرهابي وجدي غنيم، بسبب موقفه من موكب المومياوات، وقالت: «بينما يحتفل العالم بنجاح مصر في تنظيم هذه الاحتفالية الضخمة ولازالت ردود الأفعال تتوالي خرج علينا نموذج للتخلف والرجعية الفكرية ولا يمكن أن أصفه بأقل من ذلك فهو نموذج للانفصال والفصام عن الحضارة عمومًا وليس فقط الحضارة المصرية القديمة التي تمثل فجر الحضارة الإنسانية».

وقالت الحديدي، خلال برنامجها «كلمة أخيرة» على قناة «ON»: «الداعية المزعوم تساءل بجهل ورجعية إزاي مصر تنقل الموتى وتخرجهم من قبورهم؟، وكيف نظهر شعرهم؟، بالاضافة إلى أن المومياوات هي لأشخاص كافرين من أجل تحقيق أموال من وراء عرضهم».

وأضافت ساخرة: «يا عيني عليه ساب كل الاحتفال وركز في شعر الملكة تي اللي كلنا مبهورين بشعرها وهو رجع قلنا إزاي تعرضوا شعرها!».

وعرضت الحديدي مقطعًا للداعية الإرهابي وهو يتحدث فيه عن نقل المومياوات وهجومه عليه، قائلة: «شعر الملكة تي مضايقه ولكن أنا مش مصدومة من كلامه وليس جديداً عليه لأنه أحد أبرز منظري جماعة الإخوان الارهابية، وهي نفس نظرة الجماعة فهم هكذا ينظرون إلى التاريخ المصري، ويرونه كفراً وهي وجهة نظرهم للفكر والثقافة والحضارة، شايفين الآثار حراام والتماثيل أصنام والفن نوع من أنواع الهرطقة والشرك، وهي حقيقة وجدي غنيم وكل من على شاكلته».

وأكملت: «تخيلوا لو هذه الجماعة الإرهابية قد أكملت حكمها لمصر ولم يسقطوا في ثورة 30 يونيو.. تخيلوا حياتنا كان هيبقى شكلها إيه؟، تقريباً كل تماثيل البلد كانت هتتغطى، ولا كان هيبقى عندنا متحف كبير ولا متحف الحضارة ولا موكب المومياوات ولا كل التطوير الذي تشهده متاحف المحافظات، حيث كل هذه الأمور بالنسبة لهم أوثان».

وأتمت: «هما بيقولوا انتوا بتعرضوا الأموات الكفار عشان تلموا عليها فلوس، لكن الحقيقة نحن نعرض الآثار اللي يتمنى العالم كله أن يكون لديه ربعها، حيث نعرض حضارتنا من أجل تنشيط السياحة، وهي ثاني أهم دخل للعملة الصعبة في الموازنة المصرية والتي تقدر بنحو 13 مليار دولار قبل جائحة كورونا، بس هنقول لمين، انتوا أصلاً ملكوش في الاقتصاد آخركم تتكلموا عن الآوثان والشعر».