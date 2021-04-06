شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة افتتاح متحف «محمود خليل» والدخول مجانًا لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، إن افتتاح متحف محمد محمود خليل وزوجته، يمثل قيمة مضافة لقوة مصر الناعمة؛ باعتباره إثراءً لبنيتها الثقافية، حيث يعد من أهم المواقع المتخصصة فى العالم، لما يضمه من مجموعات فنية نادرة تشكل جزءًا من كنوز إبداعات الحضارة الإنسانية.

وأضافت الوزيرة، خلال إعادة افتتاح المتحف بعد إغلاق استمر 10 سنوات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، وعدد من سفراء وممثلى الدول العربية بالقاهرة، أن ذلك يأتى ضمن الخطة الشاملة الهادفة إلى تطوير المتاحف الفنية والقومية بمختلف أنحاء الجمهورية، ولفتت إلى أن المتحف سيظل مفتوحًا مجانًا أمام الجمهور لمدة شهر.