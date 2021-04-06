شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة الحوامدية بالجيزة 6 ساعات.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد مدينة الحوامدية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب لمدة 6 ساعات من الساعة 10 مساءا حتى 4 صباح الأربعاء.

أعلنت محافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتركيب محبس قطر 800 مم على خط طرد محطه مياه الحوامدية المرشحة بطريق مصر أسيوط الزراعى الأمر الذى سوف يتطلب قطع المياه لمده 6 ساعات اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الرابعة صباح غد الأربعاء.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى مدينة الحوامدية وقرية أم خنان.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة وسرعة إنهاء الأعمال كما وجه رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الميدانية للأعمال.

وأشار محافظ الجيزة أن شركه مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك فى الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبيه احتياجاتهم فورا.