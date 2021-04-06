شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 928 ألفا سجلوا على موقع تلقى اللقاح.. وتطعيم العاملين بالقطاع السياحى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الأمور تحسنت كثيرا فيما يخص أمر تلقى لقاح كورونا، من حيث التكدسات، بعد إعادة توزيع المواطنين فى الأيام الأخيرة.

وأضاف مجاهد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، أن وزارة الصحة حرصت على عدم ابتعاد مراكز تلقى اللقاحات عن المواطنين فى المحافظات المختلفة، متابعا: "حتى الآن تم تسجيل 928 ألف مواطن على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح، ونحن حرصنا على تزويد عدد المراكز لتطعيم 100 ألف مواطن فى اليوم".

وأوضح أنه تم الانتهاء من تطعيم 90% من كبار السن الذين يعانوا من 3 أمراض مزمنة بلقاح كورونا، أما الذين يعانون من مرضين مزمنين فتم تطعيم 80% منهم حتى الآن، متابعا: "كل من لم تصله رسالة بعد التسجيل على الموقع الإلكترونى بعد 3 أيام عليه أن يسجل مرة أخرى، وحتى الآن تم تطعيم 177 ألف شخص بمراكز وزارة الصحة".

وأشار إلى أنه سيتم تطعيم العاملين فى القطاع السياحى غدا بلقاح كورونا، فى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر، وتم إرسال رسائل لجميع العاملين ليقوموا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى وستنتهى وزارة الصحة من تطعيم كل العاملين بالقطاع السياحى فى أقرب وقت، متابعا: "حريصين على تطعيم كل العاملين فى القطاعات الحيوية والتى تتعامل مع المواطنين ولكن بما يراعى الأولوية".

ونوه إلى أن مصر دخلت فى الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وذلك يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لحماية أنفسنا من الإصابة بالعدوى، متابعا: "ستصل 900 ألف جرعة من لقاح سينوفارم، فى أبريل الجارى وهناك أيضا 4.5 مليون جرعة ستصل مصر فى أول مايو المقبل، ونحن حريصين على إنتاج لقاح سينوفاك داخل مصر".