شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إضافة 200 مركز تطعيم لتلقى لقاح كورونا ليصل العدد لـ339 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إنه تم إضافة 200 مركز تطعيم لتلقى لقاح كورونا ليصل العدد إلى 339 مركز تطعيم، مضيفا أن المركز الواحد يطعم من 50 لـ 75 شخصا.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها كلمة أخيرة المذاع على قناة on، أن 150 ألف موطن تم تطعيمهم بلقاح كورونا، بالإضافة إلى أن هناك زيادة كبيرة من لقاح كورونا خلال الفترة المقبلة، وأنه تم مواجهة تكدث المواطنين على المراكز بزيادة إعداد العاملين من الفرق الطبية.

وتابع، أن المسجلين على موقع لقاح كورونا أكثر من 700 ألف شخص، بالإضافة إلى أن هناك تعليمات من الوزيرة باختصار الوقت ما بين التسجيل والتطعيم بمدة لا تزيد عن 3 أيام، مضيفا، أن كل من يطلب الاستفسار على اللقاح يتم الرد عليه.

وأشار كيل وزارة الصحة للشئون الوقائية إلى أن كل ما يتم تداوله على السوشيال ميديا على استيرزينيكا غير صحيح.. ونستهدف أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.. ولدينا تجارب عن دول منعت أدوية فى علاج أعراض كورونا ورجعت مرة أخرى".