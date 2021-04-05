شكرا لقرائتكم خبر عن الشيوخ يوافق مبدئيًا على تعديلات «نقابة المهندسين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الشيوخ - من حيث المبدأ - على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974.

وقال النائب عصام هلال، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والطاقة والشؤون المالية، خلال الجلسة العامة أمس، إن مشروع القانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجى وتعميق التوسع فى العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصرى لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة فى توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها فى تحديث وتطوير العمل الهندسى وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.

وشهدت الجلسة خلافا بين الحكومة والنائب أبوالنجا المحرزى، بعد وصفه المشروع بأنه ترقيع للقانون، وعلى الحكومة وضع قانون جديد، وقال: «كفاية ترقيع فى القوانين، يعنى رئيس الجمهورية عمال يشتغل فى التنمية والحكومة بترقع فى القوانين، عايزين من الحكومة أن تقوم بثورة تشريعية».

واعترض المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على كلمة «ترقيع» وقال: «التشريعات تسير باستمرار مع ديناميكية الحياة فعندما يكون هناك استقرار فلا تكون هناك حاجة لتشريع جديد، ولكن مع سرعة الأحداث وتطور الحياة نحتاج إلى تشريعات جديدة تواكب تلك التغيرات».