شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: مصر اتخذت خطوات حقيقية للتصدى لتغيرات المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة للتصدى للتغيرات المناخية، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات المتنوعة سواء على المستوى المؤسسى بإعادة هيكلة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الذى أصبح يرأسه رئيس مجلس الوزراء، أو على مستوى السياسات حيث إعداد استراتيجية تغير المناخ حتى ٢٠٥٠، كما تم تحويل القطاع المصرفى المصرى ليواكب التطورات العالمية، بوضع شروط لتمويل المشروعات بحيث لا يتم تمويل أى مشروعات تزيد من حدة تغير المناخ، والعمل على التوسع فى تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، مضيفةً أن مصر أعدت حزمة من الحوافز الاستثمارية تمكن من صياغة وتنفيذ مشروعات التكيف.

وأكدت «فؤاد»، خلال جلسة التكييف مع آثار تغير المناخ، ضمن فعاليات الحوار الإقليمى لتغير المناخ، بدولة الإمارات، أن المنطقة العربية ستشهد ارتفاعاً فى درجات الحرارة، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة على مدار القرن الحالى.

واستعرضت وزيرة البيئة تجارب مصر لمواجهة آثار السلبية لتغير المناخ، حيث تقوم مصر حاليًا بتحديث استراتيجيتها للتنمية منخفضة الانبعاثات وتعمل أيضًا على تطوير استراتيجيتها طويلة المدى بشأن تغير المناخ حتى عام 2050، كما تنفذ مصر برنامجًا ضخمًا للطاقة المتجددة، ومن المستهدف أن تصل الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى حوالى 42٪ بحلول عام 2035، كما قامت مصر بتنفيذ إحدى أكبر محطات الطاقة الكهروضوئية فى العالم بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجاوات، بإجمالى استثمارات 2 مليار دولار أمريكى، كما نقوم مصر بإعادة هيكلة الهيكل التنظيمى لوزارة البيئة وسيتم إنشاء قسم جديد للبحث والتطوير، سيكون مسؤولاً عن تنسيق البحث والتطوير فى مجال البيئة، بما فى ذلك تغير المناخ.