شكرا لقرائتكم خبر عن كردون أمني لمنع إقامة سوق القرنة بالأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فرضت مدينة القرنة بالأقصر، بالتنسيق مع قوات الأمن، مساء الاثنين، كردونا أمنيا مكثفا لمنع إقامة سوق الثلاثاء الأسبوعي بمدينة القرنة نظرا لانتشار فيروس كورونا بالمدينة.

جاء ذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا غرب الأقصر وزيادة نسب العزل المنزلي وتطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات ومنع إقامة الأسواق والفعاليات التي قد تهدد صحة وسلامة المواطنين.