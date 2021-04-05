شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار الرياضة أمن قومي.. «مياه الشرب» تطلق دورة في كرة القدم الخماسية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مساء الاثنين، فاعليات بطولة كرة القدم الخماسية بمدينة أسوان تحت شعار «الرياضة أمن قومي» وذلك خلال الفترة من 5 إلى 9 أبريل الحالي.

وقال المهندس رفعت اسماعيل رئيس الشركة في أسوان، إن البطولة يشارك فيها 7 فرق لشركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية وهي الاسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية والمنيا علاوة على أسوان، ويضم كل فريق 10 لاعبين علاوة على ثلاثة من اعضاء الجهاز الفني والاداريين.