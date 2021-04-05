شكرا لقرائتكم خبر عن "حصاد مياه الأمطار وكيفية استغلالها".. محاضرة لطلاب الثانوية الزراعية بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس عربي على منصور مدير وحدة الأراضي والمياه بمركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بعرض عملي عن طرق حصاد مياه الأمطار لطلاب المدرسة الثانوية للزراعة المطرية بمناطق وديان مرسي مطروح.

عرض مدير وحدة الأراضي والمياه طرق حصاد مياه الأمطار وكيفية استغلالها في الزراعات البستانية أو الموسمية ، مع عرض طرق عمل السدود وطرق الاستلامات وكيفية إنشائها لحصاد كميات الأمطار سواء عن طريق الخزانات أو الآبار، بالإضافة إلي استصلاح الأراضي داخل الوديان.

من جانبهم أعرب طلاب الثانوية الزراعية بمطروح عن سعادتهم بكم المعلومات التي تم اكتسابها خلال الشرح الميداني لحصاد مياة الأمطار داخل منطقة وادي الخروبة جنوب مدينة مرسي مطروح.