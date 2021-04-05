شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: «ما تعملش حاجة من غير ترخيص عشان ميحصلكش زي شاكوش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل القبض على المطرب الشعبي حسن شاكوش، خلال افتتاح «كافيه» له بمدينة نصر دون اتباع الإجراءات الاحترازية.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إنه تم تشميع الكافيه، مردفا: «ليه معملش الإجراء القانوني اللازم».

وتابع: «الدولة مش هتسيب حد يفتح حاجة بدون ترخيص، ومفيش حد هيعمل حاجة بدون موافقة أيًا كان مين»، مشيرا إلى أن التحقيقات مع حسن شاكوش بدأت منذ الصباح.

واستطرد موسى: «من يخالف القانون يتحمل نتيجة فعله ولن يتستر أحد على أحد.. ما تعملش حاجة من غير ترخيص عشان ميحصلكش زي حسن شاكوش».